Şimdi de belediye meclisine 'kayyum' ataması...

Kayapınar Belediyesi’nde görevden alınan HDP’li Meclis Üyesi Adnan Akgül’ün yerine Kayapınar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Zülküf Güler atandı.

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi’nin HDP’li Meclis üyesi Adnan Akgül, İçişleri Bakanlığı tarafından “örgüt propagandası” iddiasıyla yürütülen soruşturma gerekçe gösterilerek görevden alındı.

Akgül’ün yerine Kayapınar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Zülküf Güler kayyum olarak atandı.

Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz, karara tepki göstererek “Hukuksuzca görevi gasp edilen Meclis üyemiz Adnan Akgül’ün yerine Kayapınar Kaymakamı yazı işleri müdürü ‘Kayyum’ olarak atandı. Halkın, iradesini teslim ettiği her kademeye böyle kayyum atama; açıkça hazmedemezliğin ve dikta bir rejimin belgesidir" dedi.