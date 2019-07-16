'Silopi Termik Santrali 511 kişinin ölümüne neden oldu'

Ciner Grubu'na ait Silopi Termik Santrali'nin son üç yılda 511 kişinin ölümüne neden olduğu ileri sürüldü. Konuyu meclis gündemine taşıyan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, bölgedeki termik santralin 11 bin kişinin engelli olmasına da neden olduğunu öne sürdü.

Ciner Grubu'na bağlı Silopi Termik Santrali'nin son üç yılda 511 kişinin ölümüne neden olduğu ileri sürüldü.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, konuyu Meclis gündemine taşırken, santralden salınan gazlar nedeniyle son üç yılda 511 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Kaçmaz ayrıca bölgede 11 bin kişinin engelli olmasına santralin olumsuz etkisinin neden olduğunu söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Kaçmaz, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018 yılı Ölüm İstatistikleri’ne göre, bebek ölüm hızının en yüksek olduğu üçüncü il, binde 14,5 oranıyla Şırnak olduğunu ifade etti. Bölgede son yıllarda kanser ve kalp hastalıklarının arttığı da belirtiliyor.

YİNE CİNER GRUBU

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Ciner Grubu'na ait santral, 2004 yılında verilen üretim lisansı ile bölgedeki faaliyetlerine 2009 yılında başladı.

Maden sahasında yürütülen faaliyetleri nedeniyle Cudi Dağı'nın en yüksek iki tepesinin yok olmak üzere olduğu da ifade ediliyor.

'SİZE BURADA BİLGİ VERMEZLER'

Konuya ilişkin bilgi almak için aradığımız Silopi Termik Santrali'nde görevli "size burada bilgi vermezler" yanıtını verdi.

Ardından yetkili diye bağladığı bir diğer isim de "Bugün burada kimse yok, kimse gelmedi" dedi.