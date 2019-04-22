Sıla’yı darp eden Ahmet Kural’a hapis cezası

Şarkıcı Sıla'yı darp eden oyuncu Ahmet Kural'a hapis cezası verildi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp eden oyuncu Ahmet Kural hakkında açılan davada karar verildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve şikayetçi Sıla Gençoğlu avukatlarıyla katıldılar.

Ahmet Kural’ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi. Taleplerin reddedilmesi üzerine Ahmet Kural’ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

Ahmet Kural, mahkeme salonunda sesini yükseltti ve Sıla'yı suçladı: "Beni bir proje olarak gördü, kariyerimle oynadı. Ailemin evine madde kullanarak geldi."

Kural, "Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" dedi.

Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.

SILA'DAN AÇIKLAMA

Mutluyum, adalete teşekkür ediyorum. Kadınlar için güven verici bir karar. Çok kolay değil bu kadar baskıdan sonra sağlam kalmak. Adalet beni yüreklendirdi. Susmak iyi bir fikir değil. Ben yargının çok adil olduğu kanaatindeyim. Sadece teşekkür ediyorum.