Sıla'nın Savcılık ifadesi ortaya çıktı: Hem dövdü hem ölümle tehdit etti

Şarkıcı Sıla'nın uğradığı şiddete ilişkin Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Sıla'nın ifadesinde, 'Ahmet Kural beni hem dövdü hem de ölümle tehdit etti' ifadeleri yer aldı.

Ahmet Kural hakkında Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Sıla’nın savcıya verdiği ifade ortaya çıktı.

Kanal D haberde yer alan habere göre, Sıla ifadesinde, "Ahmet Kural beni hem dövdü hem de ölümle tehdit etti. Birlikte konuşuyor iken konuşma bir anda tartışmaya döndü. Bu sırada vücudumun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat atmak suretiyle ben darp etti. Beni darp ettiği sırada kül tablası veya herhangi, bir cisim kullanmadı. Sadece bir ara kül tablasını kaldırdığını gördüm fakat bana atmaya yeltenmedi. Ama elinde kül tablası bulunduğu sırada git buradan seni öldürürüm şeklinde tehditlerde bulunuyordu" dedi.