Silahlanma çağrısı yapan Peker ifade verdi

İstanbul’da bir tatlı dükkanının açılışında yaptığı konuşmada silahlanma çağrısında bulunan Sedat Peker, bugün adliyeye giderek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Peker’in savcıya ‘konuşmamın arkasındayım’ dediği ileri sürüldü.

İstanbul Ataşehir’de katıldığı bir tatlıcının açılışında yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'na destek isteyip silahlanma çağrısı yapan organize suç örgütü lideri Sedat Peker bugün adliyede ifade verdi.

Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma başlatılan Peker’in savcıya şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde “Konuşmamın arkasındayım” dediği ileri sürüldü.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade veren Peker'in, suçlamayı kabul etmeyerek konuşmasında suç unsuru bulunmadığını iddia ettiği belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Şubat 2019 tarihinde Ataşehir'de “Hayır Lokmacısı” adlı işletmenin açılışında yaptığı konuşma nedeniyle Sedat Peker hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik etmek" suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı.

