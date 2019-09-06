Sıla rakı içti, yandaş basın hedef gösterdi

15 Temmuz sonrası Yenikapı mitingine "Şovda yokum" diye gitmeyen ve o günden bu yana yandaş basının hedefinde olan şarkıcı Sıla, bu kez de konserde rakı içtiği için hedef haline getirildi.
İzmir'de Yeni Bi' Fest'te sahne alan şarkıcı, konserde rakı içtiği gerekçesiyle Yeni Akit tarafından "ahlaksız" denilerek hedef alındı, Bakanlığa şikayet edildi.
Yeni Akit adlı "gazete" skandal haberinde Sıla'nın darp edilmesini de meşrulaştırırken, tepki çeken ifadelere yer verdi:
Nikâhsız birliktelik yaşadığı Ahmet Kural'an darp gördüğü iddiasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destek verdiği şarkıcı Sıla Gençoğlu yeni bir skandal ile gündeme geldi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un bizzat arayarak sahip çıktığı ahlaksız yaşantısı ile gençlere kötü örnek olan Sıla, bu kez de sahnede rakı içti.
Gitaristini de içki içiren şarkıcı, büyük bir rezalete imza attı.
Kamuoyu, Sıla’nın toplumun milli ve manevi değerlerini ayaklar altına alan ve gençlere kötü örnek olan ahlak dışı yaşantısına karşı Aile Bakanlığının her hangi bir önlem alıp almayacağını merak ediyor.