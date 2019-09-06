Sıla rakı içti, yandaş basın hedef gösterdi

Şarkıcı Sıla, yine yandaş basının hedefinde. İzmir'de Yeni Bi' Fest'te sahne alan şarkıcı, konserde rakı içtiği gerekçesiyle Yeni Akit tarafından 'ahlaksız' denilerek hedef alındı, 'büyük bir rezalet' sözleriyle Aile Bakanlığı'na şikayet edildi.

15 Temmuz sonrası Yenikapı mitingine "Şovda yokum" diye gitmeyen ve o günden bu yana yandaş basının hedefinde olan şarkıcı Sıla, bu kez de konserde rakı içtiği için hedef haline getirildi.

İzmir'de Yeni Bi' Fest'te sahne alan şarkıcı, konserde rakı içtiği gerekçesiyle Yeni Akit tarafından "ahlaksız" denilerek hedef alındı, Bakanlığa şikayet edildi.

Yeni Akit adlı "gazete" skandal haberinde Sıla'nın darp edilmesini de meşrulaştırırken, tepki çeken ifadelere yer verdi: