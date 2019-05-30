Şikayetçi oldu, iddianameyi kabul etti, duruşmayı yönetti...

İzmir Kınık Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan G.Ö., kendisine mobbing uygulayan hakime 'ruh hastası' deyince sanık oldu. Üstelik sanık olduğu davanın iddianamesini kabul edip, kendisine davetiye çıkaran ve ilk duruşmayı yöneten kişi de tartıştığı ve 'ruh hastası' dediği hakim oldu.

İzmir Kınık Adliyesi'nde Asliye Ceza ve Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde zabıt katibi olarak görev yapan G.Ö., Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi F.T.'nin kendisine mobbing uyguladığını belirterek bir şikayet dilekçesi hazırladı. Dilekçede hakime "ruh hastası" diyen G.Ö., hakkında dava açıldı. Üstelik G.Ö. hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden ve davayı açan kişi "ruh hastası" dediği hakim F.T. oldu. Davanın ilk duruşması da yine F.T. tarafından yönetilirken, zabıt katibinin avukatı duruma tepki gösterip "hukuk skandalı" ifadesini kullanınca hakim davadan çekildiğini açıkladı. Duruşma sonrası açıklama yapan G.Ö. "Hakim bana mobbing uyguluyordu. Dilekçe yazdım. Üzerimdeki baskıdan ve mobingten dolayı dilekçede hakaret içerikli ifadeler kullandım. O kadar çok mobbing uyguluyordu ki, ne yazdığımı bilemez haldeydim. Psikolojimi bozdu" dedi.