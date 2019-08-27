Sigaraya yeni zam iddialarına şirketten açıklama

British American Tobacco, sosyal medyada sigaraya 5 TL daha zam yapılacağına dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Sigaraya 5 TL daha zam yapılacağı iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yapan tütün tekeli British American Tobacco (BAT) Türkiye sözkonusu haberleri yalanladı.

Şirketten yapılan açıklamada "Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz” denildi.