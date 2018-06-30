Sigaraya uygulanan üç verginin ikisinde oran arttı

Sigaranın vergilendirilmesinde sistem değişikliğine gidildi. Sigaraya uygulanan üç vergiden birinde oran düştü, ikisinde arttı.

Sigaranın vergilendirilmesinde sistem değişikliğine gidildi. Sigaraya uygulanan üç vergiden birinde oran düştü, ikisinde arttı. Maktu vergi ve asgari maktu vergilerinde artış yaşanırken, nispi vergi yüzde 65,23'ten yüzde 63'e düştü.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde politika değişikliğine gittiklerini belirterek, "Bu düzenleme 'Maliye politikası para politikasına güçlü destek verecektir' yaklaşımımızın somut adımlarından birini oluşturmaktadır" dedi.

Ağbal, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli 3 sayılı listenin "B" cetvelinde yer alan tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde politika değişikliğine gidildiğini ifade etti.

Söz konusu kararla tütün ürünlerinin vergileme yapısında değişiklik yapıldığını belirten Ağbal, şöyle devam etti:

"Nispi vergi, maktu vergi ve asgari maktu vergiden oluşan vergi yapısında nispi verginin ağırlığı azalırken, maktu vergi ve asgari maktu verginin ağırlığı artırılmıştır. Tütün ürünlerinde nispi vergi yüzde 2,25 puan indirilirken, maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları 0,96 ila 9,5 kuruş aralığında arttırılmıştır. Vergi yapısında yapılan bu değişiklik, ileriye yönelik fiyat artışı ve enflasyon baskılarını azaltmanın yanı sıra, vergi kaynaklı fiyat artış çarpanının aşağıya gelmesini de sağlayacaktır."

Bakan Ağbal, diğer ülke uygulamaları da incelendiğinde, tütün ürünleri üzerinden alınan nispi vergi ve maktu vergilerin yapısı noktasında atılan adımın, uluslararası alanda öne çıkan vergileme yapısı ile uyumlu hale gelen bir patikaya başlangıç oluşturduğunu aktardı.

Söz konusu düzenlemenin maliyetine ilişkin de bilgi veren Ağbal, "Yapılan düzenlemenin bu yıl bütçesine maliyet etkisi sınırlı olup, tahminlerimize göre 150 milyon lira civarında olacaktır" diye konuştu.

MAKTU VERGİ NEDİR?

Maktu vergi, mükellefler arasında ayrım yapılmaksızın, farklı oranlarda değil, herkesten eşit olarak alınan vergidir. Baş ve damga vergilerini örnek olarak verilebilir. Bazı harç türleri de bu vergi kapsamındadır.

Asgari maktu vergi tutarı, sigaranın düşük fiyatla satılmasını engellemeye yönelik bir unsurdur. Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılır, bulunan rakam asgari maktu vergiden büyükse çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınır.