Sigarada tek tip paket uygulaması başlıyor

'Tütün mamullerinde düz ve standart paket' uygulamasına en geç 5 Aralık'ta geçileceği ve 5 Ocak 2020'den sonra eski tip paketin tamamen kalkacağı açıklandı.

Sigarada tea tip paket uygulamasına geçiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici ibare paketlerin ön yüzeyinde yer alacak.

Karton malzemeden yapılan tütün mamulü paketlerinin iç yüzey rengi “Pantone 448 C Mat” bitişli veya beyaz rengin yanında kraft kahvesi renginde de olabilecek. Sigara dışındaki tütün mamullerinin şeffaf olmayan iç ambalajında ise “Pantone 448 C Mat” bitişli rengin yanı sıra gümüş rengi kullanılabilecek.

Üretim tarihi ve üretim kodlama bilgileri, siyah zemine beyaz renkte yazılacak.

Tütün mamullerinde “düz ve standart paket” uygulamasına en geç 5 Aralık 2019’da geçilecek ve 5 Ocak 2020’den sonra piyasada eski tip paket bulunmayacak.