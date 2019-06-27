Sigarada tek tip paket uygulaması 6 ay ertelendi

'Tütün mamullerinde düz ve standart paket' uygulamasına geçiş tarihi daha önce 5 Temmuz olarak duyurulmuştu. Bugün yayımlanan yönetmelikle uygulamaya geçiş tarihi 5 Aralık'a ertelendi.

Sigarada tek tip paket uygulamasına geçiş tarihi bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 6 ay ertelendi.

Sigara paketlerinde uyarı alanlarının yüzde 85’e yükseltildiği tek tip, düz ve standart paket uygulamasına geçiş tarihi daha önce çıkarılan yönetmelikte 5 Temmuz 2019 olarak belirlenmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konuyla ilgili yönetmelik değişikliği bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelikle uygulamanın başlangıç tarihi 5 Aralık 2019 tarihine ertelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de bugün yayımlanan "Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"ine göre tütün mamullerinde “düz ve standart paket” uygulamasına "en geç" 5 Aralık 2019’da geçilecek ve 5 Ocak 2020’den sonra piyasada eski tip paket bulunmayacak.

