Sigara kullananların sayısında artış: Kanunu çıkaranlar Meclis odasında sigara içiyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 'Kanunu çıkaran Meclis'te milletvekilleri odalarında sigara içiyor. Sigara içilmeyen emniyet binası yok. Adliye binalarına sigara kokusundan giremiyorsunuz' dedi. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu ise, '2012 yılına göre kıyasladığınızda tütün kullananların oranı yüzde 27.1'den yüzde 31.6'ya çıkmış durumda' ifadelerini kullandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sigarayla mücadele için hayata geçirilen açık ve kapalı alan uygulamasının ihlal edildiğini belirterek, "Uygulayıcılar kanunu ihlal ediyor, kanunu çıkaran mecliste milletvekilleri odalarında sigara içiyor, sigara içilmeyen emniyet binası yok, adliyelere sigara kokusundan giremiyorsunuz" dedi.

Kahvehanelerin dumansız hava sahasına sahip çıktığını ifade eden Prof. Dr. Erdöl, "Meclis, adliyeler, emniyet binaları bunlar inanın kahvehaneler kadar dumansız değil. Kahvehaneler çok daha dumansız. Kahvehane sahiplerine de ben çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde kahvehaneler çok ciddi olarak dumansız hava sahasına sahip çıktılar. Müşterileri ve sayıları arttı. Biz kahvehanelerde elde ettiğimiz başarıyı resmi kurumlarda da görmek istiyoruz. Gidin mesela pek çok resmi daireye maalesef kanun ihlal ediliyor. Bunun uygulaması gereken kurumlar başta bunu yapıyor" dedi.

'SİGARA KULLANIMI ARTIYOR'

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, sigara kullanımına ilişkin son rakamları şu sözlerle paylaştı:

"Maalesef tütün kullanan kişilerin sayısı 2012 yılına göre artmış durumda. Hem kadınlar hem erkeklerde bir artış söz konusu. Şu an halihazırda tütün kullananlar tüm Türkiye'de yüzde 31.6 oranında. Bu oran erkekler arasında yüzde 44.1 iken, kadınlar arasında 19.2 olarak karşımıza çıkıyor. 2012 yılına göre kıyasladığınızda tütün kullananların oranı yüzde 27.1'den yüzde 31.6'ya çıkmış durumda. Yaş gruplarına göre baktığımızda 15-24 yaş arası tütün kullanım oranı 45-64 yaş arası olanlarda da oldukça yükselmiş durumda. Biz Dünya Sağlık örgütü olarak Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı'nı desteklemeliyiz."

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, sigaranın dünyanın başına gelmiş en kötü şeylerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Büyük salgın ve savaşlarda hayatını kaybedenlerden daha fazlasını belki de sigara sebebiyle kaybettik. Bunun önemini algılayarak sürekli mücadeleye devam etmemiz gerekmektedir" dedi.