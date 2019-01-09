'Sigara fiyatlarına indirim gelebilir ama...'

AKP seçim öncesi sigaradaki asgari maktu vergiyi sıfırladı. Bu adımın ardından sigara fiyatlarında 1,5 liralık bir indirim gündeme gelebilir.

AKP'nin seçim adımlarına şimdi de sigara eklendi. Sigara üzerindeki asgari maktu vergi sıfırlanırken, 8 liralık sigarada en az 1.5 liralık indirim gündeme geldi.

Sözcü'nün haberine göre, ÖTV'de yapılan değişiklikle nispi ÖTV yüzde 63'ten yüzde 67'ye yükseltilmiş, buna karşılık tane başına 28 kuruş, paket başına alınan 5.6 liralık asgari maktu vergi sıfırlanmıştı. Bu değişiklikle halen 8.5 lira ve daha üzerinde satılan tüm sigaraların vergi yükü arttı. Ancak 5.6 liralık alt limit kaldırıldı.

Yeni düzenleme sonrasında 8 liralık bir paket sigaranın üzerindeki vergi yükü 24 kuruş azalarak 7 liraya düştü. Firmalar bu sigarayı yine 8 liraya satmak isterlerse eskisine oranla paket başına 24 kuruş daha fazla kâr etmiş olacak.

Ancak firmaların bu indirimi yapmaları durumunda 12 ve 13 liraya sattıkları pahalı sigaralara 50 kuruş ile 3 lira arasında zam yapmaları da bekleniyor.