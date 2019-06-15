Şi Cinping-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, 'Taraflar, mevcut durumda, köklü çıkarların olduğu konularda kararlı olarak birbirine destek vermeli, terörle mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirmeli' ifadesine yer verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Şi, “Taraflar, mevcut durumda, köklü çıkarların olduğu konularda kararlı olarak birbirine destek vermeli, terörle mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirmeli” dedi.

Sputnik'in haberine göre, Çin-Türk ilişkilerine son derece büyük önem verdiğini belirten Şi, kişisel dostluğun iki ülke arasındaki karşılıklı güvene dönüşmesi için Erdoğan ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çin ile ilişkileri geliştirme konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, ticaret, finansman ve altyapı inşaatı gibi alanlardaki işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını dile getirdi.