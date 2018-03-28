SGK'den GSS uyarısı

Asgari ücretin bin 603 lira, 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının da 5 bin 415 lira olduğu Türkiye'de, SGK'den gelir testi çağrısı geldi. Yurttaşları gelir testi yaptırmaya çağıran SGK, kişi başı gelir 676,5 liranın altında çıkarsa Genel Sağlık Sigortası borçlarının silineceğini duyurdu.

SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Genel Sağlık Sigortası’nda 6,4 milyon kişinin 8,5 milyar liralık borcunun silindiğini belirterek, gelir testine girmemiş kişilere çağrı yaptı.

Bağlı, "2 Nisan’a kadar başvurun. Kişi başı gelir 676,5 liranın altındaysa borç silinecek" dedi.

Bağlı, gelir testine giremeyen veya gelir testi sonucunca geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olanların ise 30 Nisan'a kadar SGK'ye müracaat etmeleri halinde tahakkuk etmiş prim borçlarının tamamının 53 lira üzerinden yapılandırıldığını açıkladı.

SGK 676,5 lirayı sınır ilan ederken, asgari ücretin bin 603 lira olduğu Türkiye'de, 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı da 5 bin 415 lira olarak gerçekleşti.