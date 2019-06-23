SGK'den 35,4 milyar lira görev zararı

Geçen yılın 5 ayında 22.9 milyar lira olan SGK'nin görev zararı bu yılın aynı döneminde 35,4 milyar liraya yükseldi.

2016 yılında 20,6 milyar lira açık veren SGK, 2017 yılını 24.1 milyar lira açıkla kapattı. SGK’nin 2018 bütçesinde öngörülen açığı 34 milyar liraydı. Bu yıl sonunda ise SGK’nin 47,6 milyar lira açık vermesi bekleniyor.

Bütçeye göre SGK’nin bu yıl toplam geliri 414.6 milyar lira, toplam gideri ise 462.3 milyar lira olacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, hükümet muhalefetin “SGK batıyor” eleştirilerine SGK’nın gelirlerinin giderlerini karşılama oranının arttığı ve SGK açığının GSYH’ya oranının düştüğü savunusu ile yanıt veriyor. Hükümete göre gelirlerin giderleri karşılama oranı 2002 yılında yüzde 71.5 iken, bugün yüzde 93.6. SGK açığının GSYH’ye oranı ise yüzde 0.66 olarak açıklanıyor. Ancak bu yılın ilk 5 ayındaki bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında durumun hükümetin açıklamalarından farklı olarak çok da iç açıçı olmadığı ortaya çıkıyor. Bütçeden yapılan cari transferler incelendiğinde görev zararları içerisinde en büyük pay SGK’ye ait. Bütçe gider tablolarına göre, bu yılın ilk 5 ayında oluşan görev zararları toplamı 38.1 milyar lira. Bunun 35.4 milyar lirası SGK’ya ait. Geçen yılla karşılaştırıldığında ise zarardaki tablo daha net ortaya çıkıyor. Bütçe gider tablolarına göre geçen yılın ilk 5 ayında SGK’nin görev zararı 22.9 milyar liraydı. Bu yıl ise aynı dönemde zarar 35.4 milyar liraya yükselmiş durumda.