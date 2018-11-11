'SGK'de açık düşük gösteriliyor'

SGK’nin açığının gösterilenden daha büyük olduğu, Hazine'den yapılan aktarımların açık olarak gösterilmediği söyleniyor.

Hükümetin bütçede, SGK’nin açığını düşecek diye gösterdiği, ancak Hazine’den yapılacak milyarlarca liralık kaynak aktarımını açığa dahil etmediği belirtiliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Bülent Kuşoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a, “Devletten aldığınızı açık olarak göstermiyorsunuz. Bunlar esasında açık, kendimizi kandırmayalım” dedi.

149 MİLYAR LİRAYA ÇIKACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2017, 2018 ve 2019 bütçe sunumları karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo şöyle:

SGK 2015’te 11.4 milyar lira, 2016’da 20.6 milyar lira açık verdi. 2017’de SGK’nin açığı 24.1 milyar liraya yükseldi. 2018 bütçesinde SGK’nin 34 milyar lira açık vermesi öngörülüyordu.

Bakanlığın 2019 bütçe sunum kitapçığında ise bu yılın sonunda açığın 24.7 milyar liraya düşeceğine dikkat çekildi. Ancak bütçeden SGK’ye yapılan transferler artıyor.

2015’te SGK’ye bütçeden 79 milyar lira, 2016’da 108 milyar lira, 2017’de 128.1 milyar lira aktarıldı. 2018 bütçesinde ise 135.6 milyar lira aktarılması öngörülmüştü.

Bakanlık sunumuna göre, bu yılın sonunda bu rakam 149.2 milyar liraya çıkacak. Kayıtlara göre açık düşecek ancak bütçeden SGK’ye yapılacak para transferi artacak.

2019 bütçesinde ise SGK’nin 47.6 milyar lira açık vermesi, bütçeden ise kuruma 185.1 milyar lira aktarılması öngörülüyor. SGK’nin 2018 yıl sonunda 384.6 milyar lira olması tahmin edilen bütçesi de gelecek yıl 462.3 milyar liraya çıkacak.

'EMEKLİ MAAŞLARINI ÖDEYEMEYİZ'

CHP’li Bülent Kuşoğlu, SGK’ye gelecek yıl 185 milyar lira para aktarılacağını belirterek, Bakan Selçuk’a, “Anormal artıyor, bunları da açık olarak göstermiyorsunuz” dedi.

Kuşoğlu, SGK’nin 2019 bütçesinin 462 milyar liraya çıkacağına da dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Devlet bütçesi 961 milyar. Yani devlet bütçesinden daha fazla artıyor ve devlet bütçesinden SGK ’nın aldığı yardım her sene katlanarak artıyor, büyümesinin çok üzerinde. Türkiye çok sıkıntılı bir sürece gidiyor. Önümüzdeki yıllarda emekli maaşlarını ödeyemeyiz böyle devam ederse.”