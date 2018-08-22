SGK'dan emekli maaşı açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu, 'SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 26 Ağustos olanlara 27 Ağustos, 27-28 Ağustos olanlara ise aynı tarihte ödeme yapılacak' açıklamasında bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'ndan, "SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 26 Ağustos olanlara 27 Ağustos, 27-28 Ağustos olanlara ise aynı tarihte ödeme yapılacak" bilgisi verildi.

SGK açıklamasında “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gereğince ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır. Ancak ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı kurumumuzca belirlenerek ilan edilmektedir” denildi.