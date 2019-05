SGK işçilerin can güvenliğinin olmadığı binada hizmet veriyor!

Eskişehir’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) lojmanları depreme karşı riskli olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz yıllarda boşaltılmıştı. Ancak SGK Eskişehir İl Müdürlüğü Tepebaşı Sosyal Güvenlik Merkezi riskli ve yıkılma tehlikesi bulunan binada hizmet vermeye devam ediyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi’ndeki SGK lojmanları depreme karşı riskli olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz yıllarda boşaltılmıştı. Üst katları deprem riski nedeniyle boşaltılan binanın giriş katları ise hâlâ SGK Eskişehir İl Müdürlüğü Tepebaşı Sosyal Güvenlik Merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre, Uluönder Mahallesi’ndeki boşaltılan binaların 5 bloğu geçtiğimiz aylarda deprem riski nedeniyle yıkıldı. Yıkılmayan bloklardan 2 tanesi ise Sosyal Güvenlik Merkezi olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Her an yıkılma tehlikesi altında olan binanın kapısından her gün yüzlerce vatandaş giriyor. Binanın bu şekilde ne kadar daha hizmet vermeyi sürdüreceği merak konusu oldu.

Yeni bir hizmet binasının projesi hazır olmasına rağmen çalışmaların başlamadığı öğrenilirken, merkezde çalışan yaklaşık 50 emekçi de bu durumdan oldukça tedirgin. Merkezde işi olan vatandaşlar da aynı tedirginlikle binaya girerek işlerini halletmeye çalıştıklarını belirtirken yetkililerin yeni bir merkezi acilen yapmasını istediler.