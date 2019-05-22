Sezai Temelli'den 'yeni çözüm süreci' açıklaması: Yeni bir süreç başlayacak ama bu AKP ile olmayacak

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Türkiye'de yeni bir süreç başlayacak ama AKP ile başlamayacak. Gerçekten barış isteyen toplum bir süreç başlatacak. Bunu da demokrasi zeminini genişleterek başlatacak' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, DW Türkçe'den Nevşin Mengü'nün programına katıldı. Temelli, Öcalan'dan HDP'nin 23 Haziran seçimlerindeki tutumuna kadar birçok soruya yanıt verdi.

Abdullah Öcalan'ın sekiz yıl sonra yeniden avukatları tarafından ziyaret edilmeye başlamasını değerlendiren Temelli, "Çok geç kalınmış bir karar, sekiz yıl boyunca avukatlarının görüşmemesi ciddi bir hak ihlaliydi" dedi.

'SİYASETE MALZEME EDİLECEK BİR KONU DEĞİL'

"AKP'nin Öcalan hamlesi" olarak değerlendirilen ziyarete ilişkin Temelli, iktidara çok sayıda çağrıda bulunduklarını söyledi.

Temelli, "Bu siyasete malzeme edilecek bir konu değil. Bu konu ile diğerlerinin birbirinden ayrılmasını çok net vurguladık" diye konuştu.

'BİR SÜREÇ BAŞLAYACAK AMA AKP İLE OLMAYACAK'

Sezai Temelli, Öcalan'ın avukat yasağının kaldırılmasının ardından yeni bir çözüm sürecinin başlayabileceği yönünde ortaya atılan iddialarını da değerlendirdi.

Temelli, "Türkiye'de yeni bir süreç başlayacak ama AKP ile başlamayacak. Gerçekten barış isteyen toplum bir süreç başlatacak. Bunu da demokrasi zeminini genişleterek başlatacak" dedi.

'BEŞ BİN HDP'LİYİ İÇERİDE TUTAN BİR YASA DEĞİL'

Eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu beş bin HDP'linin hapiste olduğuna dikkat çeken Temelli, "Bu beş bin HDP'liyi içeride tutan şey savcıların ve yargıçların yorumu, bir yasa değil" diye konuştu.

"Biz HDP olarak karşımızdakilerin bize davranışına göre siyasetimizi belirlemiyoruz" diyen Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerini bir demokrasi referandumu olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

'İMAMOĞLU MAĞDUR OLDU'

​Seçimlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mağdur olduğunu söyleyen Temelli, "İmamoğlu'na desteğimiz bir demokrasi ittifakı anlayışıyla var ettiğimiz bir destektir. Yoksa herhangi bir sandık sonucuna endeksli bir destekli değildir" dedi.

İstanbul'da tekrarlanacak olan seçimlere ilişkin partisinin öngörülerini de paylaşan Temelli, İmamoğlu'na olan desteğinin biraz daha artmasını beklediklerini söyledi. HDP seçmeninin İmamoğlu'na oyunu "stratejik olarak verdiğini" belirten Temelli, "HDP seçmeni İmamoğlu ile yeni tanıştı. İmamoğlu da bu oyların hakkını umarım verecektir" diye konuştu.