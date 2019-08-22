Sezai Temelli’den CHP’ye: Neymiş kardeşim, palet davası

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, kayyum atamalarının yapıldığı dönemde CHP'nin Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesiyle ilgili eyleme gitmesinin 'başka yerlerde başka şeylerin peşine düşmek' olduğunu öne sürdü.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Van’da düzenlediği basın açıklamasında CHP'nin Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesiyle ilgili eyleme gitmesini eleştirdi. Temelli, kayyum atamalarının yapıldığı dönemde buna karşı hep birlikte harekete geçilmesini istedi ve CHP'nin eyleminin "başka yerlerde başka şeylerin peşine düşmek" olduğunu öne sürdü.

'BAŞKA ŞEYLERİN PEŞİNE DÜŞMEYİN'

Temelli “Neymiş kardeşim; palet davası, ne paleti? Ülke yanıyor ülke! Gelin bu yangına bir kova su siz dökün. Başka yerlerde, başka şeylerin peşine düşmeyin. Şimdi bu yangını hep beraber söndürme zamanıdır” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine kayyum atamasının ardından "kesintisiz eylem" kararı alan HDP’nin Van’da yapacağı basın açıklamasına katılmak üzere kente giden Temelli polisin engellemeleri nedeniyle kent merkezine duyurulan zamandan saatler sonra ulaştı.

Temelli basın açıklaması yapılan alana halkın girmesinin yasaklandığını, abluka altında basın açıklaması yaptıklarını belirterek tepki gösterdi. 19 Ağustos’ta yapılan kayyum atamasının bir darbe olduğunu söyleyen Temelli iktidarın 31 Mart yenilgisinin rövanşını alma peşinde olduğunu kaydetti.

EŞ BAŞKANLIK SİSTEMİ

HDP’deki eş başkanlık sistemine ilişkin suçlamalara ilişkinse Temelli "Bakın eş başkanlığa karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki, 'eşbaşkanlık sistemi suçtur'. Hayır suç değildir. Gerçek bir demokrasi mücadelesidir, eşit temsiliyet mücadelesidir, kadın özgürlük mücadelesidir" dedi.

31 Mart’a kadar görevde kalan kayyumların yolsuzluklarının ortada olduğunu söyleyen Temelli “Bu gaspa izin verenler bunun hesabını sormak yerine hâlâ bizim belediyelerimize iftira ediyorlar” diye konuştu.