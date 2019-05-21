Sezai Temelli'den Adalet Bakanı Gül'e 'Öcalan' çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme kararına ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e seslenirken, 'Önemli bir adım attınız bunu tamamlama zamanı gelmiştir. Bu açlık grevi ve ölüm oruçlarının sonlanması için gerekli düzenlemeyi yapın, üzerinize düşeni yapın' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında açlık grevleri ve ölüm oruçlarına ilişkin konuştu.

"6.5 aydır Leyla Güven açlık grevinde. Bu kahrolası sessizliği yıkmak için haykırıyor. Tüm dünyayı duyarlı olmaya davet ediyor. Cezaevlerinde 300'den fazla tutsak açlık grevinin 158. gününde. Sabahat Tuncel, açlık grevinin 166. gününde. Van vekillerimiz açlık grevinin 75. gününde" diyen Temelli, "Buradan bugün açlık grevinde olan 300 tutsağın da ismini sayayım istiyorum. Bugün cezaevlerinde açlık grevinde olanların sayısı 3 bine yaklaşmaktadır. Ölüm orucunda 30 kişi var. Çok ciddi sağlık sorunları yaşıyorlar. Bu insanların yardımına koşmak yerine cezaevleri bu insanlara baskı uyguluyor, almaları gereken sıvıları engelliyor, böyle bir faşist anlayışla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çağrıda bulunan Temelli, "Adalet Bakanı'na da sesleniyorum, Önemli bir adım attınız bunu tamamlama zamanı gelmiştir. Bu açlık grevi ve ölüm oruçlarının sonlanması için gerekli düzenlemeyi yapın, üzerinize düşeni yapın" dedi.