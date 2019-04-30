Sezai Temelli: YSK bir tuzak kurmuş

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, 'Seçimleri kazanmasına rağmen KHK ile ihraç edilmiş arkadaşlarımızın mazbataları verilmedi. YSK bir tuzak kurmuş. Bunu asla kabul etmiyoruz' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Meclis'te düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Seçim sürecinde ve sonrasında yaşananlara tepki gösteren Temelli, "YSK kendini geliştirmiş. Türkiye demokrasisinin kara sayfasını yazdılar. YSK almış olduğu kararlarla o utanç sayfasına adını yazdırdı. Hala seçim sonuçlarına karar veremediler. İstanbul kararını verdi. İstanbul'da AKP-MHP bloğu kaybetti. Hala şaibe arıyorlar. Şaibe arıyorlarsa 24 Haziran'a baksınlar" derken, "Seçimleri kazanmasına rağmen KHK ile ihraç edilmiş arkadaşlarımızın mazbataları verilmedi. YSK bir tuzak kurmuş. Bunu asla kabul etmiyoruz. Asla o halkın belediye başkanları olamayacaklar. Bu kayyımcı akıl bu ülkeyi tektipleştirme derdinde. O yüzden anneler faşizmi reddediyorlar. Yarın 1 Mayıs alanlarında bir kez daha haykıracağız: Kayyımları kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.