Sezai Temelli: Seçim sonuçlarını HDP belirledi, Öcalan'ın mektubunu doğru yorumladık

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'HDP’nin Abdullah Öcalan’ın mektubunu doğru yorumladığı seçim sonuçlarıyla da ortaya çıkmıştır' derken, 'Seçim sonuçlarını biz belirledik' ifadesini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'e konuşan Temelli, “Seçim sonuçlarını biz belirledik. Hem 31 Mart’ın tablosunu hem de 23 Haziran İstanbul seçimlerini HDP’nin almış olduğu karar belirledi” dedi.

Temelli "HDP’nin Abdullah Öcalan’ın mektubunu doğru yorumladığı seçim sonuçlarıyla da ortaya çıkmıştır" ifadesini kullandı.

Abdullah Öcalan’ın tabiriyle ‘darbe mekaniğinin şu anda da işlediğini’ belirten Sezai Temelli, var olan sistemin Türkiye’yi kanserleştirdiğini, “eşit yurttaşlık temelinde yeni bir anayasa ve sağlıklı işleyecek bir parlamenter sisteme” ihtiyaç duyulduğunu söyledi.