Sezai Temelli: Muhatap Öcalan'dır

HDP Eş Genel Başkan Temelli, Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatları ile görüştürülmesi talebini yineleyerek, 'Barışın muhatabını yok sayarak Kürt meselesini çözemezsiniz. Bu meselenin muhatabı da Sayın Öcalan’dır' dedi.

HDP Eş Genel Başkan Temelli, Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatları ile görüştürülmesi talebini yineleyerek, "Kürt meselesinin muhatabı Öcalan'dır dedi.

Partisinin Diyarbakır İl Kongresi’nde konuşan Temelli, “Barışın bir muhatabı var, barışın muhatabını yok sayarak Kürt meselesini çözemezsiniz. Bu meselenin muhatabı da Sayın Öcalan’dır, o yüzden de bu tecrit kalkmalıdır. Kalkmazsa tüm ülke tecride mahkum olur. Nitekim öyle de olmuştur. Artık bu hukuksuzluğa son verme zamanıdır. Avukatları ve ailesi düzenli olarak Sayın Öcalan’la görüşmelidir. Bu yasal bir taleptir" ifadelerini kullandı.

Abdullah Öcalan ile avukatları arasında geçen hafta gerçekleşen görüşmeye değinen Temelli, "Bakın 2 Mayıs’ta görüşüldü ve bir metin geldi. O metin bu ülkenin barışına, demokrasisine katkı yapıyor mu, yapmıyor mu? O zaman ne engel oluyor? Bu tecridi sonlandırmak için size ne engel oluyor?” şeklinde konuştu.

İmralı F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan, 2011'den sonra avukatlarıyla ilk kez 2 Mayıs'ta görüştürülmüştü.