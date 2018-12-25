Sezai Temelli: 11 ayda 2 bin HDP'li gözaltına alındı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 11 ayda 2 bin HDP'linin gözaltına alındığını belirterek, 'Her ay ortalama 500 kişiye Erdoğan'a hakaretten dava açılıyor. Çok alıngan çünkü korkuyor' dedi.

Partilerine yönelik operasyonların devam ettiğini söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, aralık ayı hariç 11 ayda 2 bin HDP'linin gözaltına alındığını belirtti.

Temelli, "Her sabah kalkalım, belli sayıda HDP'liyi gözaltına alalım. Her ay ortalama 500 kişiye Erdoğan'a hakaretten dava açılıyor. Çok alıngan çünkü korkuyor" diye konuştu.

'İŞSİZLİK DÜŞÜK ÜCRET, ÜCRET GASBI VAR'

Temelli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 'emek cehennemine dönüştürüldüğünü' ifade ederek, "Türkiye'de işsizlik, düşük ücret var ama Türkiye'de ücret gasbı da var" ifadesini kullandı.

Partilerine yönelik operasyonların devam ettiğini kaydeden Temelli, aralık ayı hariç 11 ayda 2 bin HDP'linin gözaltına alındığını, her ay ortalama 500 kişi hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açıldığını söyledi.

'AYDA 500 KİŞİYE ERDOĞAN'A HAKARETTEN DAVA AÇILIYOR'

Temelli, "2500'ün üzerinde imza verilen barış bildirisi yine Erdoğan'ın talimatı ile cezalandırıldı. Her sabah kalkalım, belli sayıda HDP'liyi gözaltına alalım. Her ay ortalama 500 kişiye Erdoğan'a hakaretten dava açılıyor. Çok alıngan çünkü korkuyor" diye konuştu.

Temelli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararın yok sayılamayacağını, bağlayıcı olduğunu vurgulayarak, kararın gereğinin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

'200'Ü AŞKIN GAZETECİ TUTUKLU, SIRA SANATÇILARA GELDİ'

"Türkiye'de 200'ü aşkın gazetecinin tutuklu olduğunu ve sıranın sanatçılara geldiğini" söyleyen Temelli, "Metin Akpınar ve Müjdat Gezen kendi fikirlerini söyledikleri, demokrasi üzerine konuştukları için apar topar savcının karşısına çıkarıldılar. Hem de ne suçlamalarla. Türkiye'nin bu saygın sanatçıları neredeyse tutsak edilecek, cezaevine konulacak" dedi.

Sakarya'da Kadir Sakçı'nın, 'oğluyla Kürtçe konuştuğu için öldürüldüğünü' söyleyen Temelli, "Vali, provokasyon olduğunu söylüyor. Bu insanlar Kürt olduğu için öldürülüyor. Bu suçların ortaya çıkmasının nedeni bireysel değildir. Bu suçların bu denli yaygın olmasının nedeni siyasidir. Bu iktidarın sürdürdüğü Kürt düşmanlığıdır" görüşünü savundu.

'KOALİSYON GÜÇLERİNE SURİYE'DE SORUMLULUK DÜŞÜYOR'

Temelli, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

"Yine savaş tamtamlarını çalmaya başladılar. Suriye, Rojava'da yine savaşa hazırlık yapıyorlar. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi şimdi de buna bir isim arıyorlar. Suriye'de bu savaşta 500 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. 6 milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Neredeyse yerle bir edilmeyen kent kalmadı. Bu kentlerin inşaat hesabını, kar hesabını yapan bir iktidar var. Bugün de yine Suriye'yi bir savaş girdabının içine daha fazla sürükleme peşindeler.

IŞİD bitti mi bitmedi mi tartışmaları sürüyor. Son gelen raporlardan anlıyoruz ki hala Suriye'de 13 bin IŞİD'li var. Öyle olmasa daha iki hafta önce 208 hava saldırısı gerçekleşmezdi. Bitmiş olan bir IŞİD'e neyin operasyonu? İşte bütün mesele bu geri çekilme tartışmalarında saklı. Oradaki bütün dış güçler, buna Türkiye de dahildir Suriye'den geri çekilsin. Öncelikle bu IŞİD'den Suriye halklarını kurtarmak gerekiyor. Bu anlamıyla koalisyon güçlerine önemli bir sorumluluk düşüyor ama sadece bu kadar. Bunun ötesi orayı savaşa sürükleyen bütün dış güçler oradan çekilmelidir. Suriye'de siyasi çözümün önü açılmalıdır. Suriye'de siyasi çözümün önünün nasıl açılacağının formülü de bellidir. Bunun formülü Suriye halklarının bir araya gelmesi, ortak çözümü üretmesidir."

'YSK BAŞKANI VE ÜYELERİNE GÜVENMİYORUZ'

Temelli, "yerel seçimlerin önlerinde tarihi bir fırsat olarak durduğunu" savunarak, "Kayyumlar bulundukları her yerde yolsuzluğa bulaştılar. Neden mi? Çünkü, bu kayyumları atayanın siyaseti yolsuzluktur. Şimdi hep birlikte nerede kayyum varsa bunların hepsini faşizmin çöplüğüne süpürüp atacağız" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve içerisinde YSK üyelerinin görev sürelerine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı teklifi eleştiren Temelli, "Torbanın içine bir de YSK üyelerinin görev sürelerinin uzatılması konulmuş. Neden? Çünkü bu konuda uzmana ihtiyaçları var. Yeni gelen henüz bu konularda yeterince performans sergileyemez diye hile, şaibe, mühürsüz oy uzmanlığı konusunda ihtiyaç duydukları için görev sürelerini uzatıyorlar. Biz, bu YSK Başkanı'na ve görevi uzatılacak olan üyelerine güvenmiyoruz. Onlar iktidarın talimatları doğrultusunda hareket ettiler ve sandıklara hilenin, şaibenin girmesine neden oldular" ifadelerini kullandı.