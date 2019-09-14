Şevket Çoruh bıçaklı saldırıya uğradı

'Bir Baba Hamlet' oyununun turnesi için İzmir'e giden oyuncu Şevket Çoruh ve ekibi bıçaklı saldırıya uğradı.

'Bir Baba Hamlet' oyununun turnesi için İzmir'e giden oyuncu Şevket Çoruh ve ekibi bıçaklı saldırıya uğradı. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan Çoruh, "İzmir'in göbeğinde darp edildik...Servet’in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından... Canımızı kurtardık... Şimdilik... Kantar Polis Merkezi'ndeyiz. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık" dedi. İzmirin göbeğinde darp edildik...Servet’in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından.. Canımızı kurtardık... Şimdilik.... — Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) September 14, 2019