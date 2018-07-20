Sevgilisine sarılan kadına gericiler saldırdı: Burası Müslüman mahallesi, yine yaparız

İstanbul Kartal’da bir kadın sevgilisine sarıldığı için gericilerin saldırısına uğradı. Yerlerde sürüklendiğini ve saçından çekildiğini belirten genç kadına saldıranlar ise olaydan sonra kameralara konuşup 'Bir kez daha olursa yine yaparız' dedi.

İstanbul Kartal'da bir grup gerici, sevgilisine sarılan kadına saldırdı.

Show TV’nin haberine göre genç kadın, sevgilisine sarıldığı için bir kadının kendisine durduk yere sataştığını söyleyerek “Yerde sürüklediler, saçımı çektiler” dedi. Saldırının ardından konuşan saldırganlardan biri ise “Burası Hürriyet Mahallesi, burası Kurfalı. 35 senedir böyle bir şey yaptırmadım” diyerek kadına saldırdıklarını övüne övüne kabul etti.

Saldırıya uğrayan genç kadın ise yaşadıklarını “Sevgilim beni bırakınca sarıldım. Orada çöp atan bir bayan vardı, gördü. Bana direk ‘… çocuklar var sarılma” diyerek anlattı. Yerlerde sürüklendiğini ve çevrede bulunan 30-40 kişinin bir şey diyemeyip sadece bakmakla yetindiğini söyleyen genç kadının gördüğü şiddet, yüzündeki çizikler ile gözündeki morluklar ve bacaklarındaki yaralardan görülebiliyor.

Saldırıyı yapanlar arasında bulunan kişi ise “Burası Müslüman mahallesi burada kimse salyangoz satamaz. Benim evimin önünde namahrem davranamaz” diyerek mikrofonlara, ne kadar rahat olduğunu gösterdi. Saldırıyı sadece kendisinin yapmadığını ‘övünerek’ anlatan saldırgan kameralara çevrede bulunan mahallelileri gösteriyor. Saldırgana kameraya seslenerek yanıt veren mahalleliler de saldırıyı hep birlikte yaptıklarını onaylıyor.