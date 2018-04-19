Sermaye erken seçime dünden hazır

Sermaye örgütleri erken seçim kararını memnuniyetle karşıladı.

Kasım 2019 seçimlerinin 24 Haziran 2018’e alınmasına ilişkin açıklamanın ardından ilk tepkilerden biri Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) gelmişti. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik “İş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmuyoruz. 2018 yılının yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk” demişti. Ancak diğer sermaye örgütlerinden gelen açıklamalar Bilecik’in aksine alınan karardan duyulan hoşnutluğu ortaya koydu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, erken seçimin belirsizlikleri azaltıp istikrarı sağlamaya yardımcı olacağını, öngörülebilirliğin 2019’a kalmadan yakalanmasını sağlayacağını, erken seçimi olumlu bir karar olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasını rahatsız eden belirsizliklerin ortadan kalkması ve ekonomik reform gündemine daha iyi odaklanabilme açısından seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihine alınmasının son derece yerinde bir tercih olduğunu açıkladı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise istikrar ortamını sürdürmek ve yakın coğrafyadaki “siyasi ve fiziki hareketlilik karşısında doğru pozisyon” alabilmek için “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne bir an önce geçilmesinin gerektiğini vurguladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, seçimlerin erkene alınmasının en çok reel sektöre yarayacağını söyleyerek erken seçimlerin yatırım kararlarının öne çekilmesini de sağlayacağını belirtti. Avdagiç “kur manipülasyonları”na hak eden yanıtın verilebilmesi için de erken seçime ihtiyaç olduğunu öne sürdü.