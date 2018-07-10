Serdar Turgut: Washington Erdoğan'dan korkuyor

Erdoğan'ın 'başkanlıktaki' ilk gününün ABD'de nasıl izlendiğini yazan Serdar Turgut, 'Erdoğan’a yönelik müthiş bir saygı var, bu kesin. Ayrıca Başkan Erdoğan’dan korkuyorlar da' dedi. Turgut, 'Türkiye'ye bunu sağladığı' için Erdoğan'ı alkışladığını belirtti.

Habertürk yazarı Serdar Turgut, "Başkan Erdoğan"ın ilk gününün ABD'de nasıl izlendiğini yazdı. Yönetimin tüm birimlerinde insanların Erdoğan’ın birinci gününün içerdiği mesajlara konsantre olduğunu belirten Turgut "İtiraf etmeliyim bunu ilk kez gördüm" dedi. Erdoğan'a bu ilginin ondan duyulan çekinme ve korkunun da ifadesi olduğunu öne süren Turgut, "Saygıyla alkışlıyorum uzaktan Başkan Erdoğan’ı Türkiye’ye bunu sağladığı için" diye yazdı.

Turgut ayrıca İbrahim Kalın'ın dışişleri bakanı olmamasının da ABD'de memnuniyetle karşılandığını, bunun nedeninin de Kalın'ın bakan olması durumunda Washington'la kurduğu dirsek temasının kopmasından duyulan kaygı olduğunu ileri sürdü.

Çok uzun süredir Amerikan yönetimlerinin Türkiye’ye bu kadar dikkat kesildiklerini görmediğini belirten Turgut, Bakanlar Kurulu'na giren isimlerin açıklanmasına yaklaşılırken sabah başlayan telefon trafiğinin öğleden sonra çılgın bir ritm kazandığını dile getirdi.

'ERDOĞAN'DAN KORKUYORLAR, BU DA BENİM HOŞUMA GİDİYOR'

Turgut "Bu ilgi ve konsantrasyon yoğunluğuna bakıp yönetimin Başkan Erdoğan’ın aklına koyduğunu yapmak ve başarma azminden bayağı çekinmekte olduğunu görebiliyorsunuz. Özel sohbetlerde bana bunu açıkça söylüyorlar da bunu sevmek ile karıştırmayalım. Amerika’nın bazı planlarını bozduğu için ve bağımsız, güçlü kararlar verebildiği için sevmiyorlar ve bunu çoğu net de ifade ediyorlar. Ama Erdoğan’a yönelik müthiş bir saygı var, bu kesin" ifadeleri kullandı.

Turgut şöyle devam etti:

"Ayrıca Başkan Erdoğan’dan korkuyorlar da. Bu da en eski Washington gazetecilerinden bir tanesi olarak benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Türkiye’nin çok sevildiğinin söylendiği yıllarda da burada çalışıyordum ama o günler Türkiye’nin yönetimine böylesine saygı duyulmuyordu. Sevgi değil saygı önemli olduğundan bir dış muhabir/yazar olarak naçizane ve saygıyla alkışlıyorum uzaktan Başkan Erdoğan’ı Türkiye’ye bunu sağladığı için.

İBRAHİM KALIN FAKTÖRÜ

Bakanların henüz daha açıklanmadığı saatlerde Washington’da konuştuğum insanlara "Sizin en çok merak ettiğiniz konu nedir" diye sordum. Doğal olarak hemen herkes dışişleri bakanının kim olacağını merak ediyordu. Ama ilginç bir detay vardı burada. Konuştuğum hemen herkes "İnşallah İbrahim Kalın olmaz" diyordu. Ben bunun nedenini sorunca çok ilginç bir cevap aldım. Bunların dediğine göre İbrahim Kalın Washington’daki etkin isimlerle temasını, diyaloğu hiç koparmamş. Dün isimler açıklanmadan önce "Şimdi o bakan olursa bu diyaloğumuz ve dirsek temasımız kopar mı diye çekiniyoruz" diyorlardı. Washington’u ve iç işleyişini çok iyi bilen İbrahim Kalın ile özellikle sosyal medya üzerinden diyaloğa Washington’un bayağı önem vermekte olduğu açıktı. Bu detay bana dış politikanın iç işleyişini anlamam açısından başka bir ufuk açtı."