'Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit’ kitabı meclis gündeminde

Nihat Behram’ın, İbrahim Kaypakkaya’nın hayatını konu alan “Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit” isimli kitabının, 30 yıl aradan sonra tekrar yasaklanması meclis gündemine taşındı.

Yazar-şair Nihat Behram’ın, İbrahim Kaypakkaya’nın hayatını konu alan “Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit” isimli kitabının, 30 yıl aradan sonra tekrar yasaklanmasını SMF-HDP ittifakı İstanbul milletvekili Dilşat Canbaz Adalet Bakanlığına verdiği soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı.

Dilşat Canbaz soru önergesinde, “Yazar-şair Nihat Behram’ın 18 Mayıs 1973 tarihinde Diyarbakır Hapishanesinde işkence ile katledilen İbrahim Kaypakkaya’nın hayatını anlattığı biyografi çalışması “Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit” isimli kitabı mahkeme kararı ile yasaklanmıştır. Kitap daha öncesinde de yasaklanmış 17 yıl süren dava sonunda yasaklama kararı kaldırılmıştı.” diyerek şu soruları sordu:

1. Öncesinde yasaklama kararı kaldırılan Nihat Behram’ın İbrahim Kaypakkaya’nın yaşamını anlatan kitabının 30 yıl sonra tekrar yasaklanma gerekçesi nedir?

2. İbrahim Kaypakkaya’nın düşünce ve hayatını anlatan kitapların yasaklanmasına yönelik bakanlığınızdan mahkemelere ve savcılıklara gönderilmiş özel bir talimat var mıdır?

3. 20 Temmuz 2016 tarihinden beri mahkeme kararıyla basımı, dağıtımı yasaklanan kitap sayısı ne kadardır? Bu kitapların yıllara, içeriklerine göre dağılımı nedir?