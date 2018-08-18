Şenyaşar ailesi milletvekili Yıldız'ın AKP MKYK'sına girmesine tepki gösterdi

AKP Urfa milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın MKYK'ya girmesi, 24 Haziran seçimleri öncesinde Suruç'ta Şenyaşar ailesinden üç kişinin yaşamını yitirmesi sırasında olay yerinde olması nedeniyle ailenin tepki göstermesine yol açtı.

AKP MKYK listesinde yer alan 29 yeni isimden biri, Urfa'da 24 Haziran seçimleri öncesi üçü Şenyaşar ailesinden olmak üzere dört kişinin yaşamını yitirmesi olayında ismi geçen AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız oldu.

Urfa'nın Suruç ilçesinde AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın esnaf ziyareti sırasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, 4 kişi yaşamını yitirmiş, en az 8 kişi yaralanmıştı. İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız kavga esnasında yaşamını yitirirken, esnaf Hacı Esvet Şenyaşar ve iki oğlu ağır yaralı kaldırıldıkları hastanede öldürülmüştü.

Artı Gerçek'in haberine göre olay yerinde bulunan İbrahim Halil Yıldız'ın, AKP MKYK'sine seçilmesine tepki gösteren Şenyaşar ailesinden Osman Şenyaşar, "AKP bu olayın bizzat içinde yer alıyor" dedi. Şenyaşar ailesi adına konuşan Osman Şenyaşar, “Yıldız’ın MKYK seçilmesi AKP’nin bu olayın içinde olduğunun göstergesidir. Eğer ki iktidar bu olayın üstüne gitmiş olsaydı, bu şahsı milletvekili yapmaz ve üyelikten çıkarırdı. Ancak yaşanalar bize gösteriyor ki maalesef iktidar da bu olayın bir parçasıdır" dedi.