Şenol Kazancı: AKP gençlik kollarından Anadolu Ajansı'nın başına...

31 Mart seçimlerinin en çok konuşulan başlıklardan biri seçim sonuçlarını vermeyi aniden durduran ve 13 saat boyunca tek bir veri girmeyen Anadolu Ajansı (AA) oldu. AA'nın seçim günü operasyonunun mimarı olan kurumun Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı biraz daha yakından tanıyalım...

31 Mart gecesi Türkiye’ye seçim sonuçlarını aktaran tek ajans olan Anadolu Ajansı’nın Genel Müdürü Şenol Kazancı bir AKP militanı olarak başladığı kariyerini seçim sonuçlarını sansürleyerek tamamladı. “Yediğim küfürler de maaşıma dahil” diyerek pişkinliğiyle herkesi şaşırtan Kazancı’nın portresi şöyle:

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. İmam Hatipten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. AKP yandaşı Albayrak Holdingde uzun süre avukatlık yaptıktan sonra yine iktidarın kontrolündeki TV Net yayın yönetmeni oldu. 2011 yılına kadar aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi'nde de yazarlık yaptı. Aynı yıl Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi.

AKP Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın liseden arkadaşı. Yükselişinde bu arkadaşlığın büyük etkisi olduğu iddia ediliyor.

Anadolu Ajansı'nın başına getirilmeden önce AKP İstanbul İl Gençlik Kollarının Kurucu Başkanlığı'nı yapmış.

İsmi 17 Aralık operasyonları sonrası FETÖ tarafından sızdırılan ses kayıtlarında da geçiyordu. O dönem Başbakan Erdoğan'ın Danışmanı olan Şenol Kazancı ile Başbakanlık Mali İşler Daire Başkanı Kasım Bostan arasında geçtiği iddia edilen bir konuşmada paraları koymak için bir kasa isteniyordu. Ses kaydına göre Kazancı, Bostan'dan acil büyük boy kağıt kıyma makinesi ve paraları koymak için kasa istiyor. İki isim ikinci görüşmede işlerini bitirdikten sonra Efkan Ala'ya bilgi vermeleri üzerine konuşuyor.

Fethullahcıların yayın organı olan kapatılan Bugün gazetesinin Washington Temsilcisi Adem Yavuz Arslan, Şenol Kazan’ın Erdoğan'ın yeğeni Ali Erdoğan ile birlikte kendisini darp ettiğini iddia etmişti. Cemaatçi Adem Yavuz Arslan Twitter'dan şunları yazmıştı:

"Bütün gazeteciler lobide beklerken Mustafa Varank korumalara atın bunu talimatı verdi. AKP'nin yeni Türkiye'si. Peninsula Otelin önünde bekliyor Şenol Kazancı ve Aydın Ünal geldi. Küfrederek saldırmaya kalktı. Sivil iki kişi gelip tekme attı. Aydın Ünal ve Şenol Kazancı bu küfür ve tehditlerinizin hesabını elbet sorarım."

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirilen Şenol Kazancı eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı görevini de yürüttü.

Seçim gecesi sorumlusu olduğu sansürün ardından yönettiği AA’nın seçim verilerini AKP’den aldığı ortaya çıktı. Seçimleri AA aracılığıyla böyle maniple ediyorlardı. Kazancı'nın olayın ardından ajans çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda “Erdoğan'ın yanındaydım. Sevsen de, sevmesen de ben onun adamıyım arkadaş" dediği iddia edildi. Anadolu Ajansı’ndan yapılan açıklamada ise Kazancı'nın personele yaptığı konuşmanın çarpıtılarak sızdırıldığı, kendisine ait olmayan ifadelerin aitmiş gibi gösterildiği savunuldu. Ama işte portresi ortada. Şenol Kazancı AKP’nin devleti nasıl bir parti devleti haline getirdiğinin somut kanıtı.