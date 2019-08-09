Şengül Hablemitoğlu'ndan Burhan Kuzu'ya sert tepki

AKP'li Burhan Kuzu, Necip Hablemitoğlu'nun çalışmalarına atıfla yaptığı Alamos Gold savunmaları yüzünden Şengül Hablemitoğlu'ndan sert tepki gördü: 'Şimdi ağzına alırsan adını senin o ağzını burnunu dağıtmak da bana düşer.'

Eski milletvekili AKP'li Burhan Kuzu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Doç.Dr.Necip Hablemitoğlu,Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası kitabında”Bergama’da altın aramasına direnen köylüler ve onlara destek çıkan sözde çevreciler aslında bir Alman komplosunun parçasıdır.Almanya rekabet kaygısıyla Türkiye’nin altın çıkarmasını istemiyor”dedi ve öldürüldü" dedi.

Necip Habelmitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu bu mesaja kendisine ait onaylanmış sosyal medya hesabından yayımladığı mesajlarla tepki gösterdi: "Burhancım, #NecipHablemitoğlu 18 Aralık 2002 yılında Ankara’da ödürüldü. Senin partinin ilk iktidar döneminde. Ne ahlaksızsınız ki katilleri 17 yılda bulmak için zerre uğraşmadınız. Şimdi ağzına alırsan adını senin o ağzını burnunu dağıtmak da bana düşer. Edepsiz çirkef...Ne ucuz, basit, avam bir döneme düştük be... Ahlaksızlar, edepsizler #15Temmuz olmasaydı #NecipHablemitoğlu soruşturma dosyasına ulaşamıyorduk. 14 yıl sonra ilk defa savcı gördük, dosyanın içi boşaltılmıştı. Bi de utanmadan altın diyor vırt diyor zırt diyor. Allah belanı versin..."



Burhancım, #NecipHablemitoğlu 18 Aralık 2002 yılında Ankara’da ödürüldü. Senin partinin ilk iktidar döneminde. Ne ahlaksızsınız ki katilleri 17 yılda bulmak için zerre uğraşmadınız. Şimdi ağzına alırsan adını senin o ağzını burnunu dağıtmak da bana düşer. Edepsiz çirkef... pic.twitter.com/vy6BLZWcbf — şengül hablemitoğlu (@s_hablemitoglu) August 9, 2019