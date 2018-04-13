Şener Şen filmi gerçek oldu: Umre diye Şanlıurfa'ya götürdüler...

Maraş'ın Elbistan ilçesinde umre yolculuğu için bir firmaya başvuran 68 kişi, Umre'ye gitmek için yola çıkartılıp, Antep ve Urfa'da bir süre gezdirildikten sonra ilçeye geri getirildi.

Maraş'ta umreye gitmek için başvuran 68 kişi, müracat ettikleri firma tarafından dolandırıldı. Firmaya ait otobüslere bindirilen 68 kişi, Umre yerine Gaziantep ve Şanlıurfa'ya götürüldü. Otobüste dolandırıldıklarını anlayan kafiledekiler, Elbistan'daki yakınlarına haber verdi. Vatandaşlar, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek polis ekiplerine konu hakkında bilgi verdi. Kafileyi taşıyan otobüsler, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu. Umre ziyareti için kişi başı 690 dolar verdiğini iddia eden kafiledekiler, emniyette firma yetkililerinden şikayetçi oldu.