Şener, Erdoğan'ın ABD ziyaretinde yanında bulunan üç ismi açıkladı

24 Haziran seçimlerinde CHP'den Konya Milletvekili adayı olan AKP kurucularından Abdüllatif Şener, Erdoğan’ın AKP’nin kuruluşundan önce ABD’ye apar topar ziyarette bulunduğunu belirtti ve 'Erdoğan’a bu gezisinde Turhan Çömez, Ali İbiş ve Ahmet Ergün eşlik etti. Bu seyahatte Pensilvanya durağı var mı dersiniz?' ifadelerini kullandı.

CHP’nin Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, "Pensilvanya’dan icazet" tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Şener, ziyaretin Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin kuruluşundan önce ABD’ye apar topar yapıldığını söyledi. “Erdoğan’a bu gezisinde Turhan Çömez, Ali İbiş ve Ahmet Ergün eşlik etti. Bu seyahatte Pensilvanya durağı var mı dersiniz?” diyen Şener,

Sözcü'nün haberine göre, Çömez ve İbiş, Şener'in iddiasını ne doğruladı ne de yalanladı. Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında soruşturma açıldığı dönemde yurtdışına giden ve bir daha dönmeyen eski AKP milletvekili Çömez, “Bir değerlendirme ve yorum yapmak istemediğini” belirtti.

AKP'den bir dönem milletvekilliği yapan, üniversite mütevelli heyeti başkanlığı görevinde de bulunan Ali İbiş, yakın çevresine “Bu iddialar nereden çıkıyor anlamadım. Seçim öncesinde böyle bir şeyin gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum” dedi. Aynı gezide bulunduğu belirtilen ve Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen işadamı Ahmet Ergün'e ise ulaşılamadı.