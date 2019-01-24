'Senatör' kartvizitini basan personele inceleme

Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 'senatör' unvanı yazılı kartvizitinin 'ısrar' üzerine basıldığını, işlemi yapan personel hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

AKP Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun İngilizce kartvizitine yazılan “senatör” unvanıyla ilgili Meclis Başkanlığı’ndan açıklama geldi.

Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, kartvizite “senatör” unvanının Sofuoğlu’nun personelinin ısrarı üzerine yazıldığını, işlemi yapan personel hakkında inceleme başlatıldığını söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sofuoğlu’nun Meclis matbaası tarafından basılan İngilizce kartvizitindeki “senatör” ifadesinin nasıl ve neden yer aldığını, sorumluların kim olduğunu Meclis Başkanı’na sordu. Emir’in sorularına yanıt veren Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop şunları kaydetti:

“Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’na ait kartvizit talebi TBMM Basımevi ‘Elektronik Sipariş Yöntemi Sistemi’ üzerinden gönderilmiş olup Yasama Dışı Baskılar kısmındaki ilgili personel tarafından yapılan incelemeden sonra bu ibarenin teamüllere uygun olmadığı milletvekilinin sekretaryasına bildirilmiş ancak milletvekilinin personeli tarafından yapılan ısrar üzerine personel tarafından basımı yapılmıştır. Söz konusu işlemi gerçekleştiren personel hakkında başlatılan inceleme süreci devam etmektedir.”