Şemdinli’deki patlamada 7 asker yaşamını yitirdi, 25 asker yaralandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dün meydana gelen mühimmat patlamasında 7 askerin yaşamını yitirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan 25 askerin de yaralı olduğunu söyledi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 7 askerin yaşamını yitirdiği, 25 askerin de yaralı olduğu açıklandı.

Açıklama Paris gezisi öncesinde basın toplantısı yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan “Hakkari'de bir mühimmat depomuzun patlaması sonucu 7 şehidimiz var, bunun dışında 25 yaralımız var" dedi. Erdoğan, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

'PATLAMANIN NEDENİNİ ŞU AN BİLEMİYORUZ'

Erdoğan “Mühimmatın miadının dolması gibi bir şey olmadığını bana bildirdiler. Kısa süre önce Kara Kuvvetlerimiz orada bir çalışma yapmış. Burada sadece topla alakalı, teknik ekibin bir çalışması var. O teknik ekip, topla alakalı olarak ne açıklayacak onu şu an bilemiyoruz. Açıkladıkları zaman bunu kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sabah saatlerinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında yaptığı konuşmada patlamayla ilgili olarak "Şu an itibariyle dört evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var" demişti.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamanın atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza olduğunu duyurmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hakkari'de yaptığı açıklamada 26 askerin yaralı olduğunu duyurmuş, gece saatleri itibariyle yangının ve ufak çaplı patlamaların devam ettiğini belirmişti.



Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada kayıp olan 7 askere ulaşılmaya çalışıldığı, 25 askerin yaralandığı belirtilmişti. Hakkari Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada olayın arızalı mühimmatın infilak etmesiyle meydana geldiği belirtilmişti.

Patlamanın ardından olayla ilgili yayın yasağı getirilmişti.

