Şemdinli davası savcısı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

HSK tarafından dün ikinci kez meslekten ihraç edilen Şemdinli davası savcısı Ferhat Sarıkaya Ankara'da gözaltına alındı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) dün meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya, Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla akşam saatlerinde Çankaya'daki evinde gözaltına alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.

HSK 2. Dairesi, dün "FETÖ" sanığı Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez ile Şemdinli davası savcısı olarak tanınan Ferhat Sarıkaya'yı meslekten ihraç etmişti.



Şemdinli iddianamesi sebebiyle meslekten ihraç edilen Sarıkaya yapılan yasal düzenlemeyle mesleğe iade edilmiş, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütle bağlantısı sebebiyle hakkında soruşturma açılmasının ardından itirafçı olmuştu. Sarıkaya dün HSK 2. Dairesi'nin kararıyla meslekten ikinci kez ihraç edilmişti.

ŞEMDİNLİ DAVASI

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Seferi Yılmaz'a ait Umut Kitabevi'nin 9 Kasım 2005 tarihinde bombalanmasıyla ilgili davanın iddianamesini hazırlayan Ferhat Sarıkaya, iddianamede dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ı Şemdinli olaylarına ilişkin çete kurmakla suçlamıştı. Sarıkaya 15 Temmuz'un ardından hakkında açılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede Şemdinli iddianamesinin içerisine Yaşar Büyükanıt’ın adını cemaatçi hâkim ve polis şefinin yardımıyla eklediğini anlatmıştı.

