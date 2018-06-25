Selvi'den Muharrem İnce için CHP Genel Başkanlığı iması

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti ama CHP’yi kazandı. Çünkü İnce ile CHP arasındaki makas iyice açılmış durumda. Bunun elbette ki bir siyasi sonucu olacak' dedi.

24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce tartışmaları sürüyor.

İnce'nin seçim performansı ve yüzde 30'u geçmesi sonrası genel başkanlık iddiaları gündeme gelirken, İnce seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkmayacağını açıklamıştı.

Ancak seçimin hemen ardından tartışmalar yeniden başladı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Bu seçimlerin en büyük kaybedeni de sosyal medya oldu. Sosyal medyaya kalsa Erdoğan hezimeti yaşardı. Tam aksi oldu. Muharrem İnce coşkulu bir seçim kampanyası yürüttü. Yüzde 30’u aşarak çok önemli bir başarı elde etti. CHP’nin oyları gerilirken İnce’nin oyu yükseldi. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti ama CHP’yi kazandı. Çünkü İnce ile CHP arasındaki makas iyice açılmış durumda. Bunun elbette ki bir siyasi sonucu olacak" ifadelerini kullandı.