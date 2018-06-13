Selvi'den Kandil hayıflanması: Heyecan yaratmadı

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında, Kandil operasyonunun Afrin'deki gibi 'heyecan yaratmadığını' belirterek 'Seçim iklimi nedeniyle mi, yoksa iktidarın bunu seçimlerde kullanacağı propagandası mı etkili oldu tam bilemedim ama aynı heyecan dalgası yok' dedi.

Günlerdir TSK'nin Kandil operasyonuyla ilgili yazılar kaleme alan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında operasyonun Afrin operasyonu gibi "heyecan oluşturmadığını" söyledi.

Selvi "Nedendir bilinmez ama Kandil operasyonu henüz beklenen heyecanı oluşturmadı. Afrin harekâtında Mehmetçik’e çay yapan sakallı amcaları, börek açan teyzeleri, dolma saran anneleri, askerlik şubesine müracaat eden gençlerin oluşturduğu kuyrukları görüyorduk. Afrin’de bir milli şuur oluşmuştu. Seçim iklimi nedeniyle mi, yoksa iktidarın bunu seçimlerde kullanacağı propagandası mı etkili oldu tam bilemedim ama aynı heyecan dalgası yok" ifadelerini kullandı.

"Kandil operasyonunu kodları" başlığını taşıyan yazısında Selvi, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin Kuzey Irak'ta kalıcı olacakları yönündeki sözlerine yer verdiği yazısında "Kandil’e sembolik olarak Türk bayrağı dikilmeyecek, üs bölgeleri kurulacak" dedi.

Operasyon için Irak, ABD ve Erbil yönetimiyle uzlaşma sağlandığını, İran’la müzakerelerinse sürdüğünün söylendiğini yazan Selvi "İran’dan destek sözü alınmış durumda. Ama bunun yansıması sahada görülecek. Oranın adı İran; ne yapacağı belli olmaz" diye yazdı.

Operasyon için süre verilmediğini yazan Selvi yazısında şunları kaydetti: