Selvi, 'Tayyip'i asarlar şimdi' diyen ismi açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Adnan Oktar'ın polis sorgusundan ayrıntıları paylaştı.

Oktar'a polis tarafından tesettür ve içki konusunun sorulduğunu, Oktar'ın ”Tesettür bikini ile başlar” yanıtını verdiğini aktaran Selvi, 15 Temmuz'a ilişkin de bir ayrıntı paylaştı.

Selvi'nin yazısından bir bölüm şöyle:

Bu grubun bazı üyeleri önceleri tesettürlüydü. Sonra da bir açıldılar, pir açıldılar. Adnan Oktar’a, ”Tesettürü neden bikini ile başlatıyorsunuz?” diye sorulduğunda, ”Tesettür için bikini kapalılığı yeter. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de bu geçiyor” diyor.

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Adnan Oktar’a içki meselesi de soruluyor. Çünkü grup sadece şarabı içki sayıyor. Kandilli’deki villada yapılan baskında votka, rakı ve viski şişeleri bulunmuştu.

Adnan Oktar, “Kur’an’da sadece şarapın ismi geçiyor o haramdır” diyor. Diğerleri ise helal!

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ŞİMDİ ASARLAR

Bir de 15 Temmuz’da darbeyi önledikleri iddiası. Adnan Oktar grubu 15 Temmuz’dan sonra hızla bu iddiayı devreye soktular. O gece A9 kanalında yaptıkları darbe karşıtı yayınları delil olarak gösterdiler. 16 Temmuz’da ise FETÖcüler gibi, kediciklerine, “Meydanlara çıkın, Türk bayrağı ile fotoğraf çektirip, sosyal medyadan yayınlayın” talimatı veriyor. Adnan Oktar sorgusu sırasında bu iddiayı dile getiriyor. Ama gece harekâtın ilk başlarında,” Tayyip’i asarlar şimdi” dediği hatırlatılıyor.