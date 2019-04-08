Selvi, İstanbul seçiminin iptal edilme olasılığını yazdı: Son sözü YSK söyleyecek...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'AK Parti, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlarında her geçen gün cepheyi genişletiyor. Bunun bir adım sonrası, seçimlerin yenilenmesi talebi olabilir. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi gibi bir izlenime sahip değilim' dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul'a ilişkin tartışmaları köşesine taşıdı. Selvi, seçimlerin iptal edilmesi gibi bir izlenime sahip olmadığını dile getirdi.

"AK Parti, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlarında her geçen gün cepheyi genişletiyor" diyen Selvi, "Bunun bir adım sonrası, seçimlerin yenilenmesi talebi olabilir. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi gibi bir izlenime sahip değilim. 8 milyon oyun kullanıldığı İstanbul’da bindelik oranlarla el değiştirme yaşanacağı için bu hassasiyeti anlıyorum. İstanbul açısından kritik bir haftaya girdik. Son sözü YSK söyleyecek. Ancak sürecin açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.