Selvi: Fırat'ın doğusuna operasyon için her şey tamam, sadece...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın da onay verdiğini ileri sürdüğü Fırat'ın doğusuna operasyona ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "her an başlayabiliriz" dediği Fırat'ın doğusuna operasyon için yeni ayrıntılar gündeme geldi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında, "Şimdiye kadar ABD’nin bizi oyalaması söz konusuydu. Operasyon için karar verildikten sonra geri dönüş söz konusu değil. Çünkü harekât planları hazırlanmış, operasyon için düğmeye basılması bekleniyor. PKK-YPG’ye ait karakollar, kontrol noktaları, gözetleme kuleleri ve sığınaklardan oluşan tam 150 nokta tespit edilmiş durumda" dedi.

Selvi, "Bu kez Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı’ndan farklı bir stratejinin izleneceği söyleniyor. 'Bu kez farklı olacak' deniliyor. Aynen Sincar ve Karakoç’ta olduğu gibi 'baskın' şeklinde, bir gün sabaha karşı vurulacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyor ama bu kez 'Bir şafak vakti vururuz' deniliyor. Fırat’ın doğusuna yapılacak olan operasyon için her şey tamam, sadece ABD ile koordinasyonun tam olarak sağlanabilmesi için biraz gecikiyor" ifadelerini kullandı.