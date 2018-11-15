Selvi: AKP'de ilginç bir şey oluyor...

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'AK Parti’de ilginç bir şey oluyor. Aday olmayan ya da AK Parti’de siyaset yapmamış isimlerden kazanma şansı olanlara teklif götürülüyor' dedi.

Yerel seçimler öncesi AKP'nin aday çalışmalarına ilişkin ilginç bir iddia gündeme geldi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin sürpriz isimlere adaylık teklif ettiğini yazdı.

"AK Parti’de ilginç bir şey oluyor. Aday olmayan ya da AK Parti’de siyaset yapmamış isimlerden kazanma şansı olanlara teklif götürülüyor" diyen Selvi, "Bir parti yöneticisi, 'Bilinen isimler dışında dışarıdan çok sürpriz isimler var. Açıklandığı zaman ‘Tamam, bu çok doğru bir isim’ denilecek kişilerle görüşüyoruz. Kamuoyu bizi beklesin' dedi. Sürprizler ne acaba? Şimdi bunu duyan bir gazeteci uyuyabilir mi?" ifadelerini kullandı.