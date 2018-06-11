Selvi açık yazdı: AKP çoğunluğu kaybedebilir ama Kandil...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin hangi oy oranıyla Meclis'te çoğunluğu kaybedebileceğini yazdığı yazısında, 'Hesaplar böyle ama son haftaya girildiğinde size bu denkleme Kandil’den önce ve Kandil’den sonra seçeneğini de ekleyin derim' ifadelerini kullandı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu kaybedebileceğini belirttiği yazısında "Kandil" vurgusu yaptı.

"CHP, İyi Parti, Saadet ve DP’den oluşan "millet ittifakı" için kritik sınır yüzde 38. Eğer "millet ittifakı" yüzde 38’i aşarsa Meclis’te muhalefet lehine güçlü bir dağılım oluşuyor.Şu ana kadar gözlenen muhalefet birbirinden oy alıyor" diyen Selvi, "HDP’nin yüzde 11’den 14 dâhil olmak üzere ulaştığı her oran iktidarın yüzde 45’le çoğunluğu sağlamasını engelliyor. ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 47’yi aldığı takdirde ise HDP, yüzde 14 alsa dahi Meclis’te kıl payı çoğunluğu sağlıyor. Ama HDP yüzde 14 aldığında, iktidar yüzde 47’nin altında çoğunluğu kaybediyor. Hesaplar böyle ama son haftaya girildiğinde size bu denkleme Kandil’den önce ve Kandil’den sonra seçeneğini de ekleyin derim" ifadelerini kullandı.