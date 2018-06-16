Selefiler: Demokrasiye inanmıyoruz ama oylarımız Erdoğan'a

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala İslamcı derneklerin AKP’ye desteği sürüyor. Kendilerini 'Selefi Menhec Ehli Sünnet mensupları' olarak tanımlayan dernekler, 'Beyanname' başlığıyla bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanını ve mevcut hükümeti emsallerinden daha liyakatli oldukları kanaatiyle desteklediğimizi beyan ederiz” denildi.

Kendilerini "Selefi Menhec Ehli Sünnet mensupları" olarak niteleyen 14 derneğin yayınladığı beyannamede, “Cumhurbaşkanını ve mevcut hükümeti emsallerinden daha liyakatli oldukları kanaatiyle desteklediğimizi beyan ederiz” denildi.

Dernekler adına Ebu Said Yarpuzlu Mehmet Balcıoğlu imzasıyla beyannamede şu ifadelere yer verildi:

“Geçmişte dinimize yapılan düşmanlığı, vatanımıza yapılan ihaneti, halkımıza yapılan zulmü bir daha yaşamamak için. Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Yemen ve Mısır gibi olmamak için. 16 senelik kazanımlarımızı heba etmemek için. Dahili, bölgesinde, İslam aleminde ve dünyada daha güçlü bir Türkiye temennisiyle, daha iyi huzurlu bir gelecek ve en iyiler, gelecekte daha iyi idarecileri hak edebilmek için. Bizler, Selefi Menhec Ehli Sünnet mensupları olarak, Cumhurbaşkanı’nı ve mevcut hükümeti emsallerinden daha liyakatli oldukları kanaatiyle, şu ana kadar yaptıklarını yapacaklarının teminatı gördüğümüzden desteklediğimizi kamuoyuna beyan ederiz.”

'DEMOKRASİYİ HİÇBİR AMAN TASVİP ETMEDİK'

BirGün'de yer alan habere göre Ebu Said Yarpuzlu daha sonra Facebook hesabından demokrasiyi tasvip etmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz hiçbir zaman demokrasiyi tasvip etmedik. Onunla hiçbir zaman hayra ulaşacağımızı düşünmedik. Onunla şeriatın geleceği aklımızdan dahi geçmedi. Biz hiçbir zaman şeriatın geleceğini beklemedik zira gittiğine inanmadık.”