Selahattin Demirtaş'tan ikinci tur yanıtı

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Reuters'in ardından bu kez BBC'nin sorularını yanıtladı. Demirtaş, seçimin ikinci tura kalması durumunda nasıl bir tavır alacaklarına ilişkin soruya, 'Sayın İnce, Sayın Akşener ve Sayın Karamollaoğlu ikinci turda beni desteklerse, hep birlikte ülkede demokratik bir yönetim ve adaletli bir sistem inşa edebiliriz' yanıtını verdi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, dün Reuters'e verdiği röportajın ardından bu kez BBC'ye açıklamalarda bulundu.

“Siyasette diyaloga ve çözüm için ilkeli işbirliklerine inanıyorum. Sayın Akşener’i parlamento çalışmaları döneminden tanıyorum, tanışıyoruz. Kendisine karşı herhangi bir önyargım yok tabii ki. Ama ülkenin temel sorunlarına dair çözüm önerileri konusunda henüz tek bir cümle duymuş değiliz" diyen Demirtaş, “HDP’yi yok sayan, vebalı muamelesi yapan anlayışlarla yol yürümek, sorunların çözümünü konuşmak da mümkün olmaz. Ülkenin ve toplumun sorunlarının çözümü noktasında ilkeli ve ahlaklı bir duruşumuz vardır. Bu çerçevede kapımız hiç kimseye kapalı olmaz. Siyaset intikam değil çözüm zeminidir" ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımlarının CHP için de geçerli olduğunu ekleyen Demirtaş, “Bizim derdimiz ezilen haklarımız için üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil. Herkesin ne söylediğini, ne söyleyeceğini ve samimiyetini bu seçim döneminde toplum dikkatle izleyecektir, biz de büyük bir dikkatle takip ediyor olacağız" dedi.

"Peki seçimler ikinci tura kalırsa HDP’nin tavrı ne olacak?" sorusuna ise Demirtaş şu yanıtı verdi: