Selahattin Demirtaş'tan CHP'ye sitem

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş, adaylığına ve seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirtaş, CHP'ye ilişkin, 'CHP kendi ilkeleriyle hareket etmek yerine AKP’nin yarattığı suni korkulara teslim olmayı tercih etti' ifadelerini kullandı.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, cezaevinden avukatları aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

"Buradaki koşullar çok zor ve imkân adına hiçbir şey yok. Avukatlarım ve HDP, YSK'dan bazı taleplerde bulunacaklar yakın zamanda" diyen Demirtaş, "TRT'den propaganda, mitinglere video konferans ile veya bizzat katılım gibi şeyler. Ama asıl kampanya öncüleri, genç arkadaşlarım ve kadınlar olacak" ifadelerini kullandı.

CHP'YE TEPKİ

Seçimlerde ikinci tura kalacağını belirten Demirtaş, "CHP kendi ilkeleriyle hareket etmek yerine AKP’nin yarattığı suni korkulara teslim olmayı tercih etti. Biz buna saygı duyarız ama yanlış bulduğumuzu da söyleriz. Kaldı ki, bizim ne şiddetle ve silahla ne de ülkenin bölünmesi projeleriyle asla ilişkimiz olmadığını ve olmayacağını herkes bugün daha net görürken, CHP’nin AKP trollerine göre hareket etmesi üzücüdür. Biz kendi işimize bakacağız" ifadelerini kullandı.

GÜL'ÜN DİKKAT ÇEKTİĞİ NOKTALARI ÖNEMSİYORUM

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylık tartışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Demirtaş, "Tartışmaları ve gelişmeleri ben de burada izledim. Bunlar doğal tartışmalardır. Ancak daha açık ve şeffaf yürümeliydi. Bu konuda çalışma yürütenler, meşru bir iş yaptıklarını unutarak gizliliği abarttılar ve çok dar bir alana sıkıştırıp, bu görüşmeleri yürüttüler. Zaten Sayın Gül de ortaklaşma olmadığını görerek aday olmayacağını açıkladı. Sayın Gül'ün kendisi ortaklaşma bekliyor idiyse, bu doğrultuda kendisi de aleni bir çaba yürütebilirdi. Yine de kendi tercihidir, bir şey diyemem. En son açıklamasında altını çizdiği kaygıları ve dikkat çektiği noktaları önemsiyorum. Hukukun üstünlüğü, barış ve adalet için bizler de yoğun çaba sarf ediyoruz. Sanırım toplum, seçim döneminde kendisinden bu yönlü açık bir tutum bekleyecektir. Aday olmamış olması, bu sorumluluğunu yerine getirmesi noktasında engel teşkil etmiyor nihayetinde" diye konuştu.