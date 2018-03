Selahattin Demirtaş'tan açıklama: Siyasi yasaklı olmam için baskı yapıyorlar

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, siyasi yasaklı duruma düşürülmesi için mahkemelere baskı yapıldığını söyledi.

Demirtaş'ın cezaevinden yolladığı mesajı sosyal medya üzerinden paylaşıldı:

"Bazı siyasiler baskı yaparak bir an önce cezalandırılmam ve siyasi yasaklı konuma düşürülmem için bir hayli uğraşıyorlar" diyen Demirtaş'ın açıklamasında, "Zamanında yaptığımız uyarıları dikkate almayanlar, şimdi konuşmalarımızdan dolayı beni 500 yıl hapis cezası ile yargılıyorlar. Bizi yargılamak yerine, önyargısız bir şekilde birazcık anlamaya çalışsaydınız ülke bu durumda olmazdı. Şimdi de yargılandığım mahkemelerde, bazı siyasiler baskı yaparak bir an önce cezalandırılmam ve siyasi yasaklı konuma düşürülmem için bir hayli uğraşıyorlar diye haberler alıyorum. Bunu yapan siyasiler de, bu baskıya boyun eğecek yargı mensupları da emin olun ki, bir gün adil yargı önünde hesap verecekler. Biz her zamanki gibi hakikatleri söylemeye devam edeceğiz. Hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum."